Космический корабль «Прогресс МС-15» пристыковался к МКС

Космический корабль "Прогресс МС-15" пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскосмос.

По данным агентства, это уже пятый корабль, добравшийся до МКС менее чем за 4 часа. На станцию было доставлено топливо и газы общей массой 600 кг, аппаратура массой 1,5 тонны, вода, продукты, лекарственные препараты и одежда.

Как говорится на сайте Роскосмоса, с космодрома Байконур пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15» состоялся в 17.26 (мск). В графе результат отмечено «успешный».

Агентство ТАСС сообщает, что стыковка произошла в автоматическом режиме. Процесс находился под контролем у специалистов Центра управления полетами, а также у космонавтов МКС Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера.



