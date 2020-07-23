Космический корабль «Прогресс МС-15» пристыковался к МКС
Космический корабль "Прогресс МС-15" пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскосмос.
По данным агентства, это уже пятый корабль, добравшийся до МКС менее чем за 4 часа. На станцию было доставлено топливо и газы общей массой 600 кг, аппаратура массой 1,5 тонны, вода, продукты, лекарственные препараты и одежда.
Как говорится на сайте Роскосмоса, с космодрома Байконур пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15» состоялся в 17.26 (мск). В графе результат отмечено «успешный».
Агентство ТАСС сообщает, что стыковка произошла в автоматическом режиме. Процесс находился под контролем у специалистов Центра управления полетами, а также у космонавтов МКС Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера.
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