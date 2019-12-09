Россия с каждым годом теряет пилотов. Из-за Росавиации и перегрузок
Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава в эфире НСН разъяснил причины кадрового голода.
В российской гражданской авиации в 2021–2023 годах может начаться дефицит пилотов. Как пишут «Известия», в нынешнем году потребность авиаперевозчиков в летчиках составляет 611 человек, то в 2020-м она вырастет до 828, в 2021-м - до 837, а в 2022-м - до 873. Летные училища не способны восполнить выход на пенсию большого числа «возрастных» летчиков. В России сейчас порядка 3850 пилотов в возрасте от 50 до 60 лет.
Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов в эфире НСН разъяснил причины кадрового голода.
«Мы несколько лет об этом говорим. Ситуация с каждым годом все хуже и хуже. Возрастные списываются, молодые из училищ не приходят. В училищах беда: большое недофинансирование, очень низкая оплата инструкторского состава. Там нет инструкторов, которые бы учили курсантов летать. Например, в Ульяновском училище из 200 выпускников свидетельства пилота получают только 60 человек. Остальные получают дипломы, что закончили летное училище. Но свидетельства нет, потому что они не отлетали положенные часы. Какая компания возьмет их на работу? И они потом год и больше "долетывают". И такая система практически во всех училищах. А в Омске, где вертолетное училище, ситуация еще хуже. Все авиационные центры закрыты. Плюс Росавиация аннулировала несколько сотен пилотских свидетельств, посчитав, что летчики предоставляли недостоверные данные. И до сих пор мы не нашли пути реабилитации этих пилотов, чтобы они какие-то дополнительные зачеты сдали, проверку со стороны Росавиации, чтобы не выбрасывать их совсем. Там есть очень опытные люди, которые давно летали, им ни с того ни с сего взяли и аннулировали документы»,- заметил он.
При этом расчет «Аэрофлота» на иностранных пилотов не оправдался.
«Иностранные идут мало очень, потому что условия, которые предлагаются здесь, несравнимы с теми, что предлагаются, допустим, в азиатских странах. Идут какие-то недоучки. Самое большое количество пилотов-иностранцев в "Аэрофлоте" – это чехи. Они работают потому, что кроме оплаты, которую производит "Аэрофлот", им идет еще доплата от "Чешских авиалиний" за простой. Поэтому суммарно у них более-менее. Плюс для них сделан специальный режим. Если русские летчики летают 6-1 (шесть дней подряд, потом 42 часа выходной), то для чехов сделан режим 4-3. Четыре дня он летает, потом улетает рабочим рейсом в Прагу и три дня находится с семьей. И потом опять рабочим возвращается. Это земля и небо», - заявил Дельдюжов.
По его словам, ситуация тупиковая.
«Не знаю, о чем Росавиация думает. В 2015 году, когда развалили "Трансаэро", они получили одномоментно 1200-1500 пилотов. Может, сейчас тоже рассчитывают обанкротить какую-нибудь авиакомпанию и разжиться ее пилотами? Пилоты практически прекратили уходить в Китай, потому что Росавиация прекратила выдавать документы, необходимые для ухода, – подтверждение свидетельства и справку об отсутствии авиационных инцидентов. Но пилоты уходят во Вьетнам, например, в Корею, на Тайвань, Индию. Там бурное развитие, режим труда лучше и гарантированная оплата труда. А у нас повременная, по сути сдельная. Слетал – получил, не слетал - не получил. Такого даже в Африке, наверное, уже нет. А так все ужесточается. Отпуска сейчас хотят сократить, многие на этом «нервяке» не выдерживают. Хотя у нас отпуск вроде бы большой, но из-за отсутствия выходных суммарно наши пилоты отдыхают в год на 50-70 дней меньше зарубежных. Недавно у нас прямо на рейсе умер парень, 49 лет, в кабине. В Анапу летели. Что это? Вот эти нагрузки сумасшедшие», - посетовал собеседник НСН.
Ранее Игорь Дельдюжов в эфире НСН заявил, что в нехватке пилотов в России виновата Росавиация, поскольку закрыла все частные центры подготовки пилотов.
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