Россия с каждым годом теряет пилотов. Из-за Росавиации и перегрузок

При этом расчет «Аэрофлота» на иностранных пилотов не оправдался.

«Иностранные идут мало очень, потому что условия, которые предлагаются здесь, несравнимы с теми, что предлагаются, допустим, в азиатских странах. Идут какие-то недоучки. Самое большое количество пилотов-иностранцев в "Аэрофлоте" – это чехи. Они работают потому, что кроме оплаты, которую производит "Аэрофлот", им идет еще доплата от "Чешских авиалиний" за простой. Поэтому суммарно у них более-менее. Плюс для них сделан специальный режим. Если русские летчики летают 6-1 (шесть дней подряд, потом 42 часа выходной), то для чехов сделан режим 4-3. Четыре дня он летает, потом улетает рабочим рейсом в Прагу и три дня находится с семьей. И потом опять рабочим возвращается. Это земля и небо», - заявил Дельдюжов.

По его словам, ситуация тупиковая.

«Не знаю, о чем Росавиация думает. В 2015 году, когда развалили "Трансаэро", они получили одномоментно 1200-1500 пилотов. Может, сейчас тоже рассчитывают обанкротить какую-нибудь авиакомпанию и разжиться ее пилотами? Пилоты практически прекратили уходить в Китай, потому что Росавиация прекратила выдавать документы, необходимые для ухода, – подтверждение свидетельства и справку об отсутствии авиационных инцидентов. Но пилоты уходят во Вьетнам, например, в Корею, на Тайвань, Индию. Там бурное развитие, режим труда лучше и гарантированная оплата труда. А у нас повременная, по сути сдельная. Слетал – получил, не слетал - не получил. Такого даже в Африке, наверное, уже нет. А так все ужесточается. Отпуска сейчас хотят сократить, многие на этом «нервяке» не выдерживают. Хотя у нас отпуск вроде бы большой, но из-за отсутствия выходных суммарно наши пилоты отдыхают в год на 50-70 дней меньше зарубежных. Недавно у нас прямо на рейсе умер парень, 49 лет, в кабине. В Анапу летели. Что это? Вот эти нагрузки сумасшедшие», - посетовал собеседник НСН.

Ранее Игорь Дельдюжов в эфире НСН заявил, что в нехватке пилотов в России виновата Росавиация, поскольку закрыла все частные центры подготовки пилотов.

