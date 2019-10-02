Авиаэксперт: Иностранные пилоты угрожают безопасности страны

«В стране серьезно не хватает наших российских пилотов, потому что Росавиация закрыла все частные центры подготовки пилотов. Остались только государственные училища, у которых недостаточное бюджетное финансирование, из-за чего не хватает инструкторов, исправных самолетов, поэтому и выпуск специалистов осуществляется небольшой. Это бездарность наших руководителей. Они обещали за пять лет подготовить своих пилотов, но абсолютно не занимались этим вопросом. И спустя этот срок увидели, что нехватка продолжается и, вот хотят пролоббировать этот тупиковый путь», - сказал Дельдюжов.

Он также отметил, что иностранные пилоты «крадут» у российских высокооплачиваемые рабочие места.

«Иностранец забирает высокооплачиваемое рабочее место, которое мог бы занять российский сотрудник. Ведь, берут на работу только командиров-иностранцев. Поэтому получается, что какой-то наш пилот не сможет расти уже до командира, потому что вакансия занята иностранцем», - пояснил президент «Шереметьевского профсоюза лётного состава».

При этом, собеседник НСН отметил, что приезжие пилоты могут «делиться» информацией с заграничными заинтересантами.

«Они вполне могут вести обзор и сдавать куда-то информацию. Аэродром - это территория с особым режимом, российских пилотов проверяет ФСБ. Кто их проверяет и как? Есть все-таки определенные риски», - заключил Игорь Дельдюжов.

Речь идет о внесении изменений в ст. 56 Воздушного кодекса России и ст. 14 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Ранее президент «Шереметьевского профсоюза лётного состава» Игорь Дельдюжов в эфире НСН более подробно остановился на вопросе снижения качества подготовки пилотов, которым становится негде и не на чем учиться.







