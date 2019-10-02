Авиаэксперт: Иностранные пилоты угрожают безопасности страны
Президент «Шереметьевского профсоюза лётного состава» в эфире НСН рассказал, почему российские пилоты не могут вырасти в должности.
Правительство России внесло в Государственную Думу документ, который направлен на продление сроков, в течение которых российские авиакомпании смогут нанимать на работу пилотов-иностранцев. Законопроект предлагает продлить его на пять лет.
Действующая законодательная норма устанавливала данную возможность с 2014 по 2019 год, уточняется в пояснительной записке к законопроекту на сайте Госдумы. Правительство отмечает, что подобная мера предотвратит возможный дефицит командиров воздушных судов до июля 2024 года.
Президент «Шереметьевского профсоюза лётного состава» Игорь Дельдюжов в эфире НСН заявил, что в нехватке пилотов в России виновата Росавиация.
«В стране серьезно не хватает наших российских пилотов, потому что Росавиация закрыла все частные центры подготовки пилотов. Остались только государственные училища, у которых недостаточное бюджетное финансирование, из-за чего не хватает инструкторов, исправных самолетов, поэтому и выпуск специалистов осуществляется небольшой. Это бездарность наших руководителей. Они обещали за пять лет подготовить своих пилотов, но абсолютно не занимались этим вопросом. И спустя этот срок увидели, что нехватка продолжается и, вот хотят пролоббировать этот тупиковый путь», - сказал Дельдюжов.
Он также отметил, что иностранные пилоты «крадут» у российских высокооплачиваемые рабочие места.
«Иностранец забирает высокооплачиваемое рабочее место, которое мог бы занять российский сотрудник. Ведь, берут на работу только командиров-иностранцев. Поэтому получается, что какой-то наш пилот не сможет расти уже до командира, потому что вакансия занята иностранцем», - пояснил президент «Шереметьевского профсоюза лётного состава».
При этом, собеседник НСН отметил, что приезжие пилоты могут «делиться» информацией с заграничными заинтересантами.
«Они вполне могут вести обзор и сдавать куда-то информацию. Аэродром - это территория с особым режимом, российских пилотов проверяет ФСБ. Кто их проверяет и как? Есть все-таки определенные риски», - заключил Игорь Дельдюжов.
Речь идет о внесении изменений в ст. 56 Воздушного кодекса России и ст. 14 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Ранее президент «Шереметьевского профсоюза лётного состава» Игорь Дельдюжов в эфире НСН более подробно остановился на вопросе снижения качества подготовки пилотов, которым становится негде и не на чем учиться.
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