Российские лётчики в воздушном бою в районе Изюма сбили украинский Су-27

Украинский Су-27 был сбит истребительной авиацией ВКС России в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении уточняется, что воздушный бой произошёл в районе города Изюм.

«Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 386 самолётов, 210 вертолётов, 3193 беспилотных летательных аппарата ВСУ», - добавили в ведомстве.

Ранее истребительная авиация ВКС России сбила в районе Черевковки в ДНР украинский самолёт МиГ-29, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФВКС РФВСУСу-27
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