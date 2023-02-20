Российские лётчики в воздушном бою в районе Изюма сбили украинский Су-27
20 февраля 202316:31
Украинский Су-27 был сбит истребительной авиацией ВКС России в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении уточняется, что воздушный бой произошёл в районе города Изюм.
«Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 386 самолётов, 210 вертолётов, 3193 беспилотных летательных аппарата ВСУ», - добавили в ведомстве.
Ранее истребительная авиация ВКС России сбила в районе Черевковки в ДНР украинский самолёт МиГ-29, сообщает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru