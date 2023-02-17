Командир авиагруппы: Киев за время СВО потерял почти всех опытных пилотов

Киев с начала российской спецоперации понес значительные потери в авиации, опытных пилотов практически не осталось, сообщил командир авиагруппы «Вагнер» с позывным «Горец», передает РИА Новости.

По его словам, в рядах Украины осталась только молодежь, но в авиации очень важен опыт, чтобы «нормально работать».

Также командир авиагруппы, что летный состав российских войск обладает необходимым опытом – многие из пилотов были в «горячих точках» до этого.

«Лишних нет»: Вашингтон требует от Киева активности на поле боя без истребителей и ракет

Днем ранее группа сенаторов США предложили администрации Белого дома приступить к обучению пилотов ВСУ. Член сената от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что Киев не может проводить крупные наступательные операции без поддержки ВВС. Самолет МиГ-29 он назвал «устаревшим».

Ранее экс-заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев ранее заявил НСН, что для управления истребителями F-16, например, у Украины нет летчиков.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПилотыУкраинаСпецоперация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры