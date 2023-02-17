Командир авиагруппы: Киев за время СВО потерял почти всех опытных пилотов
Киев с начала российской спецоперации понес значительные потери в авиации, опытных пилотов практически не осталось, сообщил командир авиагруппы «Вагнер» с позывным «Горец», передает РИА Новости.
По его словам, в рядах Украины осталась только молодежь, но в авиации очень важен опыт, чтобы «нормально работать».
Также командир авиагруппы, что летный состав российских войск обладает необходимым опытом – многие из пилотов были в «горячих точках» до этого.
Днем ранее группа сенаторов США предложили администрации Белого дома приступить к обучению пилотов ВСУ. Член сената от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что Киев не может проводить крупные наступательные операции без поддержки ВВС. Самолет МиГ-29 он назвал «устаревшим».
Ранее экс-заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев ранее заявил НСН, что для управления истребителями F-16, например, у Украины нет летчиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru