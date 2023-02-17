Командир авиагруппы: Киев за время СВО потерял почти всех опытных пилотов

Киев с начала российской спецоперации понес значительные потери в авиации, опытных пилотов практически не осталось, сообщил командир авиагруппы «Вагнер» с позывным «Горец», передает РИА Новости.

По его словам, в рядах Украины осталась только молодежь, но в авиации очень важен опыт, чтобы «нормально работать».

Также командир авиагруппы, что летный состав российских войск обладает необходимым опытом – многие из пилотов были в «горячих точках» до этого.