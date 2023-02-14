Минобороны: российские лётчики сбили украинские Миг-29 и Ми-8
Истребительная авиация ВКС России сбила в районе Черевковки в Донецкой народной республике (ДНР) украинский самолёт МиГ-29, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении ведомства говорится, что также российскими войсками был сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины, это произошло в ДНР в районе населённого пункта Славянка.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 385 украинских самолётов и 208 вертолётов», - добавили в российском министерстве.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские ВКС за сутки сбили пять самолётов ВСУ: по одному МиГ-29, Су-24б Су-27 и два Су-25, сообщает RT.
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