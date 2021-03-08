Российские космонавты ликвидируют утечки воздуха на МКС

«У нас предстоит трехдневная работа по герметизации (второй трещины - прим. НСН)», - поставил задачу специалист Центра управления полетами (ЦУП) «Роскосмоса».

Также 8 марта экипаж обсудит со специалистами ЦУПа полный план ремонтно-восстановительных работ на МКС, связанных с ликвидацией разгерметизации. Космонавтам предстоит нанести герметик и заплаты. Для этого потребуется подготовить необходимое оборудование для обработки поверхности модуля, пишет Газета.ru.

Ранее стало известно, что космонавты заделали первую трещину в российском модуле МКС.

