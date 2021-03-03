Эксперт: сверление обшивки МКС может привести к утечке воздуха

Тем временем, на МКС продолжает снижаться давление в отсеке модуля «Звезда», где ранее зафиксировали утечку воздуха. Об этом сообщил космонавт Сергей Рыжиков.

Он отметил, что давление в переходной камере почти в два раза ниже, чем на станции.

