Эксперт: сверление обшивки МКС может привести к утечке воздуха

Российские космонавты 3 марта должны приступить к сверлению края трещины в российском сегменте МКС, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Института космической политики Ивана Моисеева.

По его словам, это временно приведет к росту утечки воздуха. Однако он отметил, что «если сейчас утечка в сотни раз меньше аварийного значения, то даже после сверления ничего критического не произойдет». Как считает Моисеев, на это у космонавтов есть около часа.

На российском сегменте МКС может быть три места утечки воздуха

Тем временем, на МКС продолжает снижаться давление в отсеке модуля «Звезда», где ранее зафиксировали утечку воздуха. Об этом сообщил космонавт Сергей Рыжиков.

Он отметил, что давление в переходной камере почти в два раза ниже, чем на станции.

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Фото: nasa.gov
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