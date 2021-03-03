Эксперт: сверление обшивки МКС может привести к утечке воздуха
Российские космонавты 3 марта должны приступить к сверлению края трещины в российском сегменте МКС, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Института космической политики Ивана Моисеева.
По его словам, это временно приведет к росту утечки воздуха. Однако он отметил, что «если сейчас утечка в сотни раз меньше аварийного значения, то даже после сверления ничего критического не произойдет». Как считает Моисеев, на это у космонавтов есть около часа.
Тем временем, на МКС продолжает снижаться давление в отсеке модуля «Звезда», где ранее зафиксировали утечку воздуха. Об этом сообщил космонавт Сергей Рыжиков.
Он отметил, что давление в переходной камере почти в два раза ниже, чем на станции.
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