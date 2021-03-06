Космонавты на МКС ликвидировали первую трещину в российском модуле

Трещину в российском модуле Международной космической станции (МКС), из-за которой происходила утечка воздуха, экипаж устранил и закрыл накладкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Ракетно-космической корпорации «Энергия».

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«Сегодня в рамках работ по устранению негерметичности в модуле «Звезда» российский экипаж МКС под руководством специалистов главной оперативной группы управления российским сегментом МКС откроет люк промежуточной камеры и нанесёт слой герметика с торца установленной ранее (на первую трещину) накладки», — цитирует заявление пресс-службы RT.

Ранее в «Роскосмосе» сообщали о том, что космонавтам удалось временно заделать несколько возможных мест утечки воздуха.

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Фото: nasa.gov
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