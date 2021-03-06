Космонавты на МКС ликвидировали первую трещину в российском модуле

«Сегодня в рамках работ по устранению негерметичности в модуле «Звезда» российский экипаж МКС под руководством специалистов главной оперативной группы управления российским сегментом МКС откроет люк промежуточной камеры и нанесёт слой герметика с торца установленной ранее (на первую трещину) накладки», — цитирует заявление пресс-службы RT.

Ранее в «Роскосмосе» сообщали о том, что космонавтам удалось временно заделать несколько возможных мест утечки воздуха.

