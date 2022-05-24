Российские и китайские лётчики не нарушали воздушных границ иностранных государств

В военном ведомстве уточнили, что в состав авиагруппы входили российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС и китайские стратегические бомбардировщики «Хун-6К».

В сообщении Минобороны уточняется, что сопровождали их самолёты Су-30СМ ВКС РФ, а на отдельных этапах - самолёты F-2 ВВС Южной Кореи и японские F-15.

«В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено», - подчеркнули в российском министерстве.

Ранее информационное агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский Объединённый комитет начальников штабов сообщило, что два китайских и четыре российских боевых самолёта вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи, которая определена для идентификации воздушных судов, нарушения воздушных границ Южной Кореи не зафиксировано.