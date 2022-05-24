СМИ: Военные самолёты России и Китая зашли в зону ПВО Южной Кореи

Отмечается, что манёвры осуществлялись без предварительного уведомления, в воздух были подняты истребители ВВС Южной Кореи.

«Два китайских и четыре российских боевых самолёта не нарушили воздушные границы Южной Кореи», - подчеркнули южнокорейские военные, пояснив, что опознавательная зона определена для того, чтобы иностранные воздушные суда могли идентифицировать себя во избежание случайных столкновений.

Ранее два тренировочных самолёта KT-1 ВВС Южной Кореи столкнулись в воздухе, погибли три пилота, сообщает RT.