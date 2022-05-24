СМИ: Военные самолёты России и Китая зашли в зону ПВО Южной Кореи
Российские и китайские военные самолёты вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи, сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский Объединённый комитет начальников штабов.
Отмечается, что манёвры осуществлялись без предварительного уведомления, в воздух были подняты истребители ВВС Южной Кореи.
«Два китайских и четыре российских боевых самолёта не нарушили воздушные границы Южной Кореи», - подчеркнули южнокорейские военные, пояснив, что опознавательная зона определена для того, чтобы иностранные воздушные суда могли идентифицировать себя во избежание случайных столкновений.
Ранее два тренировочных самолёта KT-1 ВВС Южной Кореи столкнулись в воздухе, погибли три пилота, сообщает RT.
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