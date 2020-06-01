Роскосмос vs SpaceХ - 1:1. Маск ответил Рогозину по-русски

Основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon. В своем твиттере он написал: «Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество».

Для Соединенных Штатов это стало настоящим прорывом, потому что с 2011 года, когда была закрыта программа Space Shuttle, астронавтов NASA доставляли к МКС с помощью российских кораблей «Союз». В субботу, 30 мая, состоялся запуск первого частного пилотируемого корабля Crew Dragon, который разработала компания SpaceX для NASA. Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье пристыковалась к МКС и доставила на ее борт американских астронавтов NASA Боба Бенкена и Дага Херли.

Главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН заявил, что сотрудничество между NASA и «Росксмосом» будет продолжено, но уже в другом ключе.

«Российские космонавты будут летать на Crew Dragon, а американские – на «Союзах». Это выгодно всем, интересно всем. Такая дублирующая система повышает устойчивость проекта МКС. Проект сложный, дорогой. Все нужно дублировать – как части систем на станции, так и транспортные системы для запуска людей. То есть, контракт будет бартерный. Конечно, никаких денежных контрактов уже не будет. Этот был последний», - считает эксперт.

При этом Ионин заявил, что «Роскосмос» фактически выкручивал руки NASA, постоянно повышая цену на запуск, «доведя ее до безобразной величины, что свидетельствует о недальновидности людей».