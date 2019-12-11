На МКС снова сломался американский туалет, выручают россияне
На Международной космической станции снова сломался туалет в американском сегменте, в результате для справления естественных надобностей астронавтам приходится ходить в гости к космонавтам.
В настоящее время на станции установлены два туалета российского производства – один из них в модуле «Звезда», второй - в американском Tranquility.
Еще два космических «гальюна» имеются в двух пристыкованных к станции «Союзах», но их используют в ходе автономного полета корабля либо в исключительных случаях.
Отметим, что в конце ноября на МКС вышли из строя оба стационарных туалета. Тогда космический испытатель, Герой России Сергей Нефедов в интервью НСН заявил, что в таких случаях космонавты выходят из деликатных ситуаций с помощью специальных салфеток с романтическим названием «Жасмин».
В феврале этого года туалет в американском сегменте и вовсе прорвало. В результате астронавтам пришлось собирать 10 литров вытекшей воды, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Защита историка-потрошителя Соколова будет жаловаться Познеру на травлю в СМИ
- Лавров и Трамп после встречи обменялись любезностями
- В России переименуют продукты с пальмовым маслом
- «Адмирал Эссен» отстрелялся «Калибрами» в Черном море
- Минтруд испортил Новый год российским чиновникам