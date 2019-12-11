На МКС снова сломался американский туалет, выручают россияне

Еще два космических «гальюна» имеются в двух пристыкованных к станции «Союзах», но их используют в ходе автономного полета корабля либо в исключительных случаях.

Отметим, что в конце ноября на МКС вышли из строя оба стационарных туалета. Тогда космический испытатель, Герой России Сергей Нефедов в интервью НСН заявил, что в таких случаях космонавты выходят из деликатных ситуаций с помощью специальных салфеток с романтическим названием «Жасмин».

В феврале этого года туалет в американском сегменте и вовсе прорвало. В результате астронавтам пришлось собирать 10 литров вытекшей воды, отмечает Ura.ru.

