На МКС снова сломался американский туалет, выручают россияне

11 декабря 201912:06

На Международной космической станции снова сломался туалет в американском сегменте, в результате для справления естественных надобностей астронавтам приходится ходить в гости к космонавтам.

В настоящее время на станции установлены два туалета российского производства – один из них в модуле «Звезда», второй - в американском Tranquility.

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Еще два космических «гальюна» имеются в двух пристыкованных к станции «Союзах», но их используют в ходе автономного полета корабля либо в исключительных случаях.

Отметим, что в конце ноября на МКС вышли из строя оба стационарных туалета. Тогда космический испытатель, Герой России Сергей Нефедов в интервью НСН заявил, что в таких случаях космонавты выходят из деликатных ситуаций с помощью специальных салфеток с романтическим названием «Жасмин».

В феврале этого года туалет в американском сегменте и вовсе прорвало. В результате астронавтам пришлось собирать 10 литров вытекшей воды, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: www.federalspace.ru
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