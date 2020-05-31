Рогозин назвал свою «шутку» про батут спасением космической отрасли России

«В 2014 году была реальная угроза введения санкций против нашей ракетно-космической отрасли. Я их таким образом предупредил. Это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И ее услышали», — приводит цитату Рогозина Lenta.ru.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск шуткой ответил на высказывание Рогозину про батут. После успешного старта корабля Crew Dragon с астронавтами на борту, он сказал, что «батут работает».

