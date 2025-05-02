Трамп предложил сократить расходы на Международную космическую станцию

В пояснительной записке к проекту бюджета на 2026 год говорится, что финансирование МКС следует снизить на 508 млн долларов, параллельно сократив численность экипажа и объём проводимых на станции исследований.

Отмечается, что сокращение расходов предусмотрено в рамках подготовки к выводу МКС из эксплуатации к 2030 году. При этом Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) должно быть переориентировано на развитие коммерческие орбитальные станцие, которые должны будут заменить МКС.

Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что МКС уже выполнила свою задачу, поэтому пришло время свести её с орбиты и заняться вопросами полётов на Марс, сообщает RT.

