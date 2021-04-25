Роскосмос раскрыл сроки размещения российской национальной станции на орбите

Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал, что развернуть на орбите российскую национальную станцию планируется до 2035 года. Об этом говорится на сайте госкорпорации.

Свой космос. Россия создаст национальную орбитальную космическую станцию

Работы проведут в два этапа. Известно, что второй намечен на 2030-2035 годы. Об этом заявили первый заместитель гендиректора Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Роскосмоса) и руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьев, пишет Газета.ru.

Ранее стало известно, что Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и создать новую станцию - национальную. Об этом вице-премьер Юрий Борисов заявил в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» 18 апреля.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Twitter напомнил, что, согласно поставленной задаче, модуль для новой отечественной орбитальной пилотируемой станции должен быть готов к запуску в 2025 году.

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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:РоссияРоскосмосМКС
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