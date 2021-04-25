Роскосмос раскрыл сроки размещения российской национальной станции на орбите

Работы проведут в два этапа. Известно, что второй намечен на 2030-2035 годы. Об этом заявили первый заместитель гендиректора Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Роскосмоса) и руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьев, пишет Газета.ru.

Ранее стало известно, что Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и создать новую станцию - национальную. Об этом вице-премьер Юрий Борисов заявил в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» 18 апреля.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Twitter напомнил, что, согласно поставленной задаче, модуль для новой отечественной орбитальной пилотируемой станции должен быть готов к запуску в 2025 году.

