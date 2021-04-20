Рогозин назвал сроки готовности первого модуля новой космической станции РФ

Ракетно-космической корпорации «Энергия» приступила к работам по созданию первого базового модуля для новой отечественной орбитальной пилотируемой станции. Об этом сообщил в своём Twitter генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он напомнил, что, согласно поставленной задаче, модуль должен быть готов к запуску в 2025 году.

Накануне заместитель председателя правительства России Юрий Борисов заявил о том, что новую космическую станцию предполагается использовать как промежуточную базу для освоения Луны.