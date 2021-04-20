Рогозин назвал сроки готовности первого модуля новой космической станции РФ

Ракетно-космической корпорации «Энергия» приступила к работам по созданию первого базового модуля для новой отечественной орбитальной пилотируемой станции. Об этом сообщил в своём Twitter генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он напомнил, что, согласно поставленной задаче, модуль должен быть готов к запуску в 2025 году.

Накануне заместитель председателя правительства России Юрий Борисов заявил о том, что новую космическую станцию предполагается использовать как промежуточную базу для освоения Луны.

Свой космос. Россия создаст национальную орбитальную космическую станцию

По утверждению вице-премьера, Россия способна как создать станцию в кооперации, так и самостоятельно, опираясь только на свои силы.

По данным разработчика РКК «Энергия», отечественная орбитальная служебная станция будет состоять в общей сложности из пяти модулей.

О решении построить собственную орбитальную станцию и отказаться от использования Международной космической с 2025 года было объявлено 12 апреля, в День космонавтики на совещании у президента Владимира Путина.

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Фото: facebook.com/Roscosmos
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