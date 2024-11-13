Ни денег, ни инициативы: Возвращаемая ракета появится в РФ не раньше 2030 года

Аппарат для старта и посадки перспективной многоразовой ракеты появится в России не раньше 2030 года, сроки уходят за горизонт планирования, заявил глава Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с НСН.

Госкорпорация «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от компании SpaceX в технологиях многоразовых ракет космического назначения, отметил обозреватель издания ArsTechnica Эрик Бергер. Он обратил внимание на заявление замдиректора департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации Игоря Пшеничникова, согласно которому изготовление экспериментального аппарата hopper для отработки старта и посадки перспективной многоразовой ракеты «Амур-СПГ» планируется начать в 2025 году. Бергер подчеркивает, что от SpaceX в области многоразовых ракет отстает не только Россия, но и Европа. Моисеев объяснил все нехваткой денег.