Ни денег, ни инициативы: Возвращаемая ракета появится в РФ не раньше 2030 года
Секрет успеха основателя SpaceX Илона Маска заключается в деньгах и необычных технических решениях, отметил в эфире НСН Иван Моисеев.
Аппарат для старта и посадки перспективной многоразовой ракеты появится в России не раньше 2030 года, сроки уходят за горизонт планирования, заявил глава Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с НСН.
Госкорпорация «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от компании SpaceX в технологиях многоразовых ракет космического назначения, отметил обозреватель издания ArsTechnica Эрик Бергер. Он обратил внимание на заявление замдиректора департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации Игоря Пшеничникова, согласно которому изготовление экспериментального аппарата hopper для отработки старта и посадки перспективной многоразовой ракеты «Амур-СПГ» планируется начать в 2025 году. Бергер подчеркивает, что от SpaceX в области многоразовых ракет отстает не только Россия, но и Европа. Моисеев объяснил все нехваткой денег.
«Я бы сказал, не хватает денег и инициативы. Причем инициативу я, наверное, поставил бы на первое место – сначала инициатива, потом деньги. Сроки создания работающей системы взлета-посадки многоразовых ракет уходит за горизонт планирования. Это дальше, чем 2030 год. То есть, мы не можем точно предсказать, когда это появится. У нас есть один проект, похожий на проект SpaceX, но немного уступающий по техническим данным. Однако его время исполнения не определено», – сказал Моисеев.
Он отметил, что секрет успеха основателя SpaceX Илона Маска заключается в деньгах и необычных технических решениях.
«Деньги здесь главное, инициатива второе. А третье – он сделал несколько технических решений очень важных. Первое техническое решение – это дешевые двигатели для Falcon 9. Второе – возвращение первой ступени. Это все нетрадиционно, необычно, а также оказалось, что это дает очень мощный экономический эффект», – добавил собеседник НСН.
В апреле вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что проект российской ракеты «Амур-СПГ» с возвращаемой первой ступенью реализуется с применением новых организационных подходов и технологических принципов, что позволит существенно снизить себестоимость изделия, а также проектируется под заданную стоимость пусковой услуги.
Как сообщал ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, первую ступень многоразовой ракеты «Амур-СПГ» можно будет запускать в космос более 50 раз, а возможно, и более 100, передает «Радиоточка НСН».
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