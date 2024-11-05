«Роскосмос» отчитался об успешном запуске университетские спутники
Созданные по программе «УниверСат» малые космические аппараты были успешно запущены. Об этом в своем Telegram-канале сообщила госкорпорация «Роскосмос».
Речь идет о шести малых аппаратах формата CubeSat, выведенных на целевую орбиту попутно со спутниками "Ионосфера-М" №1 и №2.
В частности, в кластер «УниверСат» 2024 года входят разработанный в Самарском университете имени Королева кубсат «СамСат-Ионосфера», аппарат НГУ «НОРБИ-3», «Владивосток-1» разработки ДВФУ, «МТУСИ-1», а также аппараты «Хорс» №3 и №4 МГТУ имени Баумана.
Ранее космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребенкиным на борту вернулся на Землю. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru