«Роскосмос» отчитался об успешном запуске университетские спутники

Речь идет о шести малых аппаратах формата CubeSat, выведенных на целевую орбиту попутно со спутниками "Ионосфера-М" №1 и №2.

В частности, в кластер «УниверСат» 2024 года входят разработанный в Самарском университете имени Королева кубсат «СамСат-Ионосфера», аппарат НГУ «НОРБИ-3», «Владивосток-1» разработки ДВФУ, «МТУСИ-1», а также аппараты «Хорс» №3 и №4 МГТУ имени Баумана.

Ранее космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребенкиным на борту вернулся на Землю. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

