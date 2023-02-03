«Роскосмос»: поврежденный корабль «Союз МС-22» вернется на Землю в марте
3 февраля 202320:13
Космический корабль «Союз МС-22» с повреждённым радиатором вернётся на Землю в марте 2023 года. Об этом говорится в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».
При этом, как отмечается, на его борту не будет космонавтов.
«Беспилотный «Союз» доставит на Землю грузы и научное оборудование», - уточнили в «Роскосмосе».
Ранее, как сообщала НСН, «Роскосмос» раскрыл план эвакуации экипажа, поврежденного «Союза МС-22» на случай ЧП.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru