«Роскосмос»: поврежденный корабль «Союз МС-22» вернется на Землю в марте

Космический корабль «Союз МС-22» с повреждённым радиатором вернётся на Землю в марте 2023 года. Об этом говорится в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

При этом, как отмечается, на его борту не будет космонавтов.

Миссию экипажа повреждённого «Союза МС-22» на МКС продлят на месяцы

«Беспилотный «Союз» доставит на Землю грузы и научное оборудование», - уточнили в «Роскосмосе».

Ранее, как сообщала НСН, «Роскосмос» раскрыл план эвакуации экипажа, поврежденного «Союза МС-22» на случай ЧП.

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Фото: roscosmos.ru
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