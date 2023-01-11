Миссию экипажа повреждённого «Союза МС-22» на МКС продлят на месяцы

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-22», получивший повреждения при столкновении с метеоритом, останется на борту Международной космической станции на несколько месяцев дольше запланированного срока 68 экспедиции. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в ходе телеконференции с NASA.

Он уточнил, что специалисты оценивают состояние здоровья экипажа «Союза МС-22» как хорошее. Точная дата, когда им на смену прибудет новая миссия пока не определена, но следующая ротация экипажей предполагается через полгода.

Ранее сегодня глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил о решении государственной комиссии направить 20 февраля к МКС корабль «Союз МС-23» в беспилотном режиме с доставкой грузов. Именно на этом аппарате на Землю с орбиты должны будут вернуться россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Франциско Рубио. До возвращения корабль будет выполнять функцию спасения экипажа на случай нештатной ситуации.