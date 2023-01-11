Миссию экипажа повреждённого «Союза МС-22» на МКС продлят на месяцы
Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-22», получивший повреждения при столкновении с метеоритом, останется на борту Международной космической станции на несколько месяцев дольше запланированного срока 68 экспедиции. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в ходе телеконференции с NASA.
Он уточнил, что специалисты оценивают состояние здоровья экипажа «Союза МС-22» как хорошее. Точная дата, когда им на смену прибудет новая миссия пока не определена, но следующая ротация экипажей предполагается через полгода.
Ранее сегодня глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил о решении государственной комиссии направить 20 февраля к МКС корабль «Союз МС-23» в беспилотном режиме с доставкой грузов. Именно на этом аппарате на Землю с орбиты должны будут вернуться россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Франциско Рубио. До возвращения корабль будет выполнять функцию спасения экипажа на случай нештатной ситуации.
По словам Борисова, корабль «Союз МС-22» с поврежденным 15 декабря радиатором системы терморегулирования будет сведён с орбиты в беспилотном варианте. Глава Роскосмоса также сообщил, что специалисты в ходе анализа подтвердили версию о том, что виновником нештатной ситуации стал блуждающий метеорит.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 15 февраля на МКС также отправится американский корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым. Компанию ему составят астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также представитель ОАЭ Султан аль-Нейади.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 201 / сут.
Умерли
394 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 122 / сут.
- СМИ: 21 человек погиб в результате взрыва возле МИД Афганистана
- Эксперт по туризму рассказал о выгодном отдыхе в Египте
- СМИ: Украинский командующий признал большие потери в Артемовске
- Миссию экипажа повреждённого «Союза МС-22» на МКС продлят на месяцы
- Депутат призвала «отрезать от кормушек» выступающих против России артистов
- «Чертовски опасная»: ВСУ пожаловались на российскую ракету
- Эрдоган поддержал идею гумкоридора для раненых между Украиной и РФ
- Президент Польши пообещал передать Украине роту танков Leopard
- Главу Федерации футбола Франции отстранили после скандала с Зиданом
- В России не планируют вводить ограничения из-за коронавируса в Китае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru