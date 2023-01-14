«Роскосмос» раскрыл план эвакуации экипажа поврежденного «Союза МС-22» на случай ЧП

«Из-за нештатной ситуации с кораблем "Союз МС-22", его экипаж - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио - вернутся на Землю на "Союзе МС-23", который должен пристыковаться к МКС в беспилотном режиме 22 февраля», - пояснили в пресс-службе госкорпорации.

Там заверили, что системы МКС и корабля «Союз МС-22» действуют штатно.

По данным госкорпорации, меры для обеспечения безопасного возвращения экипажа МКС на Землю в случае аварии до прибытия корабля «Союз МС-23» «Роскосмос» принял совместно с космическими агентствами стран-партнеров по станции.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 15 февраля на МКС также отправится американский корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым. Компанию ему составят астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также представитель ОАЭ Султан аль-Нейади.