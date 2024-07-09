«Роскосмос» планирует запустить конвейерное производство спутников в 2026 году
Конвейерное производство спутников в России начнется в 2026 году, проект конвейерной линии по их производству будет реализован на предприятиях НПО имени С.А. Лавочкина и «ИСС Решетнева». Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.
Он отметил, что необходимые затраты оцениваются в 60 млрд рублей. По словам Борисова, на производствах будут наращиваться мощности по производству многоспутниковой группировки.
Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что реализация проекта планируется в два этапа: первый этап закончится в 2026 году, второй в 2028 году. Сход с конвейера первого аппарата можно ожидать в 2026 году, уточнил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская группировка спутников устойчиво работает, Россия существенно нарастила жизненный цикл своих космических аппаратов, передает «Радиоточка НСН».
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