«Роскосмос» планирует запустить конвейерное производство спутников в 2026 году

Он отметил, что необходимые затраты оцениваются в 60 млрд рублей. По словам Борисова, на производствах будут наращиваться мощности по производству многоспутниковой группировки.

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что реализация проекта планируется в два этапа: первый этап закончится в 2026 году, второй в 2028 году. Сход с конвейера первого аппарата можно ожидать в 2026 году, уточнил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская группировка спутников устойчиво работает, Россия существенно нарастила жизненный цикл своих космических аппаратов, передает «Радиоточка НСН».

