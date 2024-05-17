Путин: РФ значительно увеличила жизненный цикл своих космических спутников
Российская группировка спутников устойчиво работает, РФ существенно нарастила жизненный цикл своих космических аппаратов. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе общения со студентами в Харбинском политехническом университете.
«Российская группировка спутников функционирует устойчиво», — сказал он.
Глава государства отметил, что у РФ и КНР есть много перспективных направлений партнерства в космической отрасли. Путин также обратил внимание, что Россия была и остается лидером в освоении космического пространства. Президент напомнил о «выдающихся достижениях» Китая в сфере космоса.
Ранее действительный член (академик) Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в разговоре с НСН отметил, что Китай обходит Россию по освоению космоса, однако напомнил, что страны обмениваются данными в этой сфере, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru