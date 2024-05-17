Путин: РФ значительно увеличила жизненный цикл своих космических спутников

«Российская группировка спутников функционирует устойчиво», — сказал он.

Глава государства отметил, что у РФ и КНР есть много перспективных направлений партнерства в космической отрасли. Путин также обратил внимание, что Россия была и остается лидером в освоении космического пространства. Президент напомнил о «выдающихся достижениях» Китая в сфере космоса.

Ранее действительный член (академик) Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в разговоре с НСН отметил, что Китай обходит Россию по освоению космоса, однако напомнил, что страны обмениваются данными в этой сфере, передает «Радиоточка НСН».

