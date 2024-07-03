«Роскосмос»: Россия за 5 лет провела 125 безаварийных пусков ракет
Россия за последние пять лет провела 125 безаварийных пусков ракет, что является лучшим показателем в мире. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в ходе пленарного заседания Государственной Думы.
Он отметил, что была обеспечена безаварийность пусков отечественных космических ракет в течение последних пяти лет. По словам Борисова, за тот же период у других стран было 44 аварии ракет космического назначения.
Ранее сообщалось, что финансирование исследований дальнего космоса в России составляет 7-8 млрд рублей в год, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru