«Роскосмос»: Россия за 5 лет провела 125 безаварийных пусков ракет

Он отметил, что была обеспечена безаварийность пусков отечественных космических ракет в течение последних пяти лет. По словам Борисова, за тот же период у других стран было 44 аварии ракет космического назначения.

Ранее сообщалось, что финансирование исследований дальнего космоса в России составляет 7-8 млрд рублей в год, передает «Радиоточка НСН».

