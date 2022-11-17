«Роскосмос» отложил запуск пилотируемого корабля «Орел» на 2025 год

Корабль «Орел» должен будет доставлять людей и грузы за пределы околоземной орбиты, включая Луну. Он будет вмещать экипаж из шести человек, а также полезный груз массой до 500 килограммов.

Планировалось, что запуск пилотируемого корабля «Орел» пройдет в 2015 году, а первый штатный полет — в 2018 году. Однако сроки по программе перенесли на 2023 год.

В сентябре руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов заявил, что запуск миссии на Луну может состояться в июле 2023 года. по его словам, это будет первый в современной российской истории полёт аппарата к естественному спутнику Земли.

