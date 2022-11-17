«Роскосмос» отложил запуск пилотируемого корабля «Орел» на 2025 год
Запуск нового пилотируемого космического корабля «Орел» не будет осуществлен раньше 2025 года. Об этом сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев на встрече со студентами в Балтийском государственном техническом университете «Военмех». Ранее его запуск планировался на 2023 год, передает «Интерфакс».
Корабль «Орел» должен будет доставлять людей и грузы за пределы околоземной орбиты, включая Луну. Он будет вмещать экипаж из шести человек, а также полезный груз массой до 500 килограммов.
Планировалось, что запуск пилотируемого корабля «Орел» пройдет в 2015 году, а первый штатный полет — в 2018 году. Однако сроки по программе перенесли на 2023 год.
В сентябре руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов заявил, что запуск миссии на Луну может состояться в июле 2023 года. по его словам, это будет первый в современной российской истории полёт аппарата к естественному спутнику Земли.
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