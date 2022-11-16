Подготовкой первой монгольской женщины-космонавта займется Россия и Монголия

«Традиционное российско-монгольское партнерство в сфере освоения космоса. Мы договорились подготовить российскими специалистами первую монгольскую женщину-космонавта. Считаю, что это будет такой хороший, знаковый проект, и это будет продолжение совместного полета Владимира Джанибекова и монгольского первого космонавта Жугдэрдэмидийна Гуррагчи», - сказала она.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что госкорпорация и Министерство цифрового развития и связи Монголии обсуждают возможность отправки женщины-космонавта из этой страны на орбиту Земли. В данный момент осуществляется отбор космонавта из Белоруссии для полета на орбиту на «Союзе» в 2023 году.

