Подготовкой первой монгольской женщины-космонавта займется Россия и Монголия

Россия и Монголия договорились о подготовке первой монгольской женщины-космонавта. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам заседания российско-монгольской межправительственной комиссии.

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«Традиционное российско-монгольское партнерство в сфере освоения космоса. Мы договорились подготовить российскими специалистами первую монгольскую женщину-космонавта. Считаю, что это будет такой хороший, знаковый проект, и это будет продолжение совместного полета Владимира Джанибекова и монгольского первого космонавта Жугдэрдэмидийна Гуррагчи», - сказала она.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что госкорпорация и Министерство цифрового развития и связи Монголии обсуждают возможность отправки женщины-космонавта из этой страны на орбиту Земли. В данный момент осуществляется отбор космонавта из Белоруссии для полета на орбиту на «Союзе» в 2023 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖенщиныМонголияКосмонавты
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