«Роскосмос» и НАСА договорились о сроках завершения работы МКС
Госкорпорация «Роскосмос» договорилась с НАСА о предполагаемых сроках завершения работы Международной космической станции (МКС)Ю сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов телеканалу «России-24».
По его словам, Россия выйдет из проекта и начнет полеты на новую Российскую орбитальную станцию. Ожидается, что завершение формирования станции произойдет на рубеже 2032-2033 годов, в 2027 году выводится первый модуль.
По его словам, Международная космическая станция (МКС) началась как проект России и Соединенных Штатов, и ее судьба должна решаться совместно.
По мнению главы «Роскосмоса», завершение проекта МКС нужно рассматривать не с точки зрения политических амбиций, а с точки зрения надежности и целесообразности. Он напомнил, что Вашингтон рассматривает возможность сведения МКС с орбиты без помощи российских грузовиков «Прогресс».
МКС находится на орбите с 1998 года. Ее эксплуатация была продлена до 2024 года и возможна далее. Отмечалось, что орбиту Международной космической станции приходится корректировать 16-20 раз в год для уклонения от космического мусора, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru