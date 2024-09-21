Российские космонавты побили рекорд по продолжительности миссии на МКС
Российские космонавты Николай Чуб и Олег Кононенко побили рекорд по непрерывному пребыванию на Международной космической станции (МКС), сообщили в Роскосмосе.
Миссия российских космонавтов продлится более 374 суток. Чуб и Кононенко прибыли на МКС 15 сентября 2023 года на борту «Союз МС-24» вместе с астронавткой Лорал О’Харой, а вернуться должны 23 сентября на корабле «Союз МС-25» вместе с астронавткой Трейси Дайсон.
Предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Петелину, Сергею Прокопьеву и Фрэнку Рубио. В 2022 и 2023 годах они провели на станции чуть больше 370 суток.
Ранее глава Института космической политики Иван Моисеев заявил НСН о том, что неудачный запуск «Луны-25» обошелся стране в 12 миллиардов рублей, повторный будет стоить дешевле, но не принесет никаких научных результатов.
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