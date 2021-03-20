Росавиация: РФ готова возобновить авиасообщение с Кубой в полном объеме

Авиасообщение России с другими странами было приостановлено весной 2020 года на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. В октябре прошлого года Росавиация возобновила перелёты на Кубу.

Ранее советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин рассказал в эфире НСН, что Куба – одно из зарубежных направлений, которое россияне бронируют для отдыха на майские праздники.

«До 31 марта продолжаются акции раннего бронирования, поэтому можно купить путешествия и на майские праздники, и на лето со скидкой от 10 до 40 процентов. В топе популярности - путешествия по России. Среди зарубежных направлений – Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Куба, Танзания, Занзибар. А также открылись Сейшелы со 2 апреля», - перечислил Горин.

