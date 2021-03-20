Росавиация: РФ готова возобновить авиасообщение с Кубой в полном объеме
В Росавиации готовятся к возобновлению авиасообщения с Кубой в полном объеме, сообщает ТАСС.
Авиасообщение России с другими странами было приостановлено весной 2020 года на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. В октябре прошлого года Росавиация возобновила перелёты на Кубу.
Ранее советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин рассказал в эфире НСН, что Куба – одно из зарубежных направлений, которое россияне бронируют для отдыха на майские праздники.
«До 31 марта продолжаются акции раннего бронирования, поэтому можно купить путешествия и на майские праздники, и на лето со скидкой от 10 до 40 процентов. В топе популярности - путешествия по России. Среди зарубежных направлений – Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Куба, Танзания, Занзибар. А также открылись Сейшелы со 2 апреля», - перечислил Горин.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 632 / сут.
Умерли
94 659+392 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+11 279 / сут.
- Стала известна причина переноса пуска «Союза» с Байконура
- Росавиация: РФ готова возобновить авиасообщение с Кубой в полном объеме
- Власти Исландии предупредили авиацию о снижении уровня опасности из-за извержения вулкана
- В Болгарии российских дипломатов намерены объявить персонами нон грата
- В Варшаве заявили, что поляки бояться прививок AstraZeneca
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru