«Аэрофлот» отменит рейсы в Белград, Любляну и в восемь городов Казахстана
16 марта 202022:59
Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила список городов, рейсы в которые будут временно отменены с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.
Так, полеты по маршруту Москва – Белград - Москва приостановят с 21 марта по 23 апреля текущего года, по маршруту Москва – Любляна – Москва с 18 марта по 23 апреля.
Кроме того, в список попали казахстанские города Алма-Ата, Актобе, Актау, Костанай, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Атырау. Все они отменяется в период до 22-23 апреля.
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