«Аэрофлот» отменит рейсы в Белград, Любляну и в восемь городов Казахстана

Так, полеты по маршруту Москва – Белград - Москва приостановят с 21 марта по 23 апреля текущего года, по маршруту Москва – Любляна – Москва с 18 марта по 23 апреля.

Кроме того, в список попали казахстанские города Алма-Ата, Актобе, Актау, Костанай, Караганду, Нур-Султан, Шымкент, Атырау. Все они отменяется в период до 22-23 апреля.



