Рогозин заявил, что МКС развалится до 2030 года
Для продления эксплуатации МКС потребуются колоссальные средства, иначе станция «развалится» до 2030 года, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с депутатами Госдумы от ЛДПР, передает ТАСС.
По его словам, у России есть разрешение работать на МКС до 2024 года, а США приняли решение работать до 2030 года.
При этом он назвал работу МКС «неэффективной» в существующих геополитических условиях и заявил, что ресурс станции рассчитан 15 лет, которые отчитываются с 1998 года.
Также глава Роскосмоса отметил, что в таком случае для экипажа могут возникнуть риски, либо придется вкладывать колоссальные деньги в ремонт.
Ранее Дмитрий Рогозин заявил о прекращении сотрудничества с Германским центром авиации и космонавтики (DLR) по проведению научных экспериментов на МКС в связи с санкциями ФРГ в отношении России.
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