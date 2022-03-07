В Роскосмосе рассказали о российских ракетах и разгонных блоках на космодроме Куру

«С Куру никаких пусков не будет. Там остались три наши ракеты и три разгонных блока. Мы их законсервировали. Использовать они их не смогут, потому что для этого нужны наши технические специалисты», — сообщил глава госкорпорации в беседе с Первым каналом.

Ранее в ответ на санкции, введенные против РФ из-за военной операции на Украине, российская сторона приостановила сотрудничество в Европой по организации космических запусков с Куру, напоминает RT. Роскосмос отозвал из Гвианского космического центра всех отечественных специалистов, пишет Ura.ru.

