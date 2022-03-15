NASA: ситуация вокруг Украины не сказалась на работе МКС

По его словам, Центр управления работает успешно и без проблем. Кроме того, планы по отправке «Союза» к МКС 18 марта и возвращение астронавта NASA Марка Ванде Хая на «Союзе» на Землю 30 марта остаются в силе.

Как отметил Монтальбано, американское аэрокосмическое агентство продолжает контакты с Роскосмосом по текущей работе станции.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация направила письменные обращения партнерам по Международной космической станции (МКС). В документе содержится требование снять с предприятий «Роскосмоса» незаконные санкции.

