NASA: ситуация вокруг Украины не сказалась на работе МКС
Ситуация, происходящая в настоящее время вокруг Украины, не сказалась на работе МКС, планы по взаимодействию с Россией остаются в силе, сообщил на пресс-конференции руководитель американской программы МКС Джоэл Монтальбано.
По его словам, Центр управления работает успешно и без проблем. Кроме того, планы по отправке «Союза» к МКС 18 марта и возвращение астронавта NASA Марка Ванде Хая на «Союзе» на Землю 30 марта остаются в силе.
Как отметил Монтальбано, американское аэрокосмическое агентство продолжает контакты с Роскосмосом по текущей работе станции.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация направила письменные обращения партнерам по Международной космической станции (МКС). В документе содержится требование снять с предприятий «Роскосмоса» незаконные санкции.
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