Рогозин: Санкции Японии не скажутся на сроках создания космических аппаратов

По его словам, целью таких санкций было ограничить возможности РКС по выполнению государственного оборонного заказа и госконтрактов в интересах российских спутникостроительных фирм. Рогозин отметил, что санкции «будут парированы» программой импортозамещения.

Ранее стало известно, что Роскосмос отказывается от поставок в США ракетных двигателей научно-производственного объединения «Энергомаш». Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что отказ Роскосмоса от поставок в США ракетных двигателей не станет чувствительным для американской авиакосмической отрасли.

