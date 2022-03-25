Рогозин: Санкции Японии не скажутся на сроках создания космических аппаратов

Санкции Японии против корпорации космического приборостроения «Российские космические системы» (РКС) не скажутся на сроках создания космических аппаратов. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

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По его словам, целью таких санкций было ограничить возможности РКС по выполнению государственного оборонного заказа и госконтрактов в интересах российских спутникостроительных фирм. Рогозин отметил, что санкции «будут парированы» программой импортозамещения.

Ранее стало известно, что Роскосмос отказывается от поставок в США ракетных двигателей научно-производственного объединения «Энергомаш». Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что отказ Роскосмоса от поставок в США ракетных двигателей не станет чувствительным для американской авиакосмической отрасли.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:Дмитрий РогозинСанкцииРоссия
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