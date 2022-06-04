Рогозин: Роскосмос определился с наклонением орбиты Российской орбитальной станции

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация определилась с наклонением орбиты перспективной Российской орбитальной служебной станции (РОСС), который позволит получать нашей стране максимальный объем информации. Об этом генеральный директор Роскосмоса заявил в эфире телеканала «Россия-24» 4 июня.

В «Роскосмосе» нет окончательного решения по прекращению работы на МКС

«Мы уже вместе с Академией наук рассмотрели основные контуры архитектуры Российской орбитальной служебной станции, определились с наклонением орбиты, которое даст нам колоссальный объем информации. В принципе понимаем, из чего она будет состоять, и порядок выведения основных модулей на орбиту. Мы уже живем этим нашим будущим», - отметил Дмитрий Рогозин.

По его словам, Россия продолжит работу на МКС до 2024 года, хотя действует уже «за пределами своего ресурса».

«У нас есть решение правительства, что мы работаем по 2024 год», - пояснил глава Роскосмоса.

Ранее Рогозин не исключил, что партнерам по МКС придется платить России за поддержание станции.


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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:РогозинРоскосмосМКС
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