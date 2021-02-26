Рогозин пригласил делегацию NASA на пуск «Союза»
Глава «Роскомоса» Дмитрий Рогозин и исполняющий обязанности администратора NASA Стивен Юрчик обсудили сотрудничество по МКС, сообщает «Интерфакс».
Рогозин пригласил делегацию NASA на Байконур на пилотируемый пуск, который намечен на апрель текущего года.
Кроме того, глава «Роскосмоса» поздравил американских коллег с благополучной посадкой ровера Perseverance. В свою очередь Юрчик пожелал успеха российско-европейской миссии ExoMars-2020.
Напомним, марсоход Perseverance сел на планету 19 февраля. С зонда получен сигнал, свидетельствующий, что посадка аппарата прошла благополучно.
Основная цель миссии – поиски возможных следов жизни в марсианском кратере Йезеро.
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