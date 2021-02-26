Рогозин пригласил делегацию NASA на пуск «Союза»

Глава «Роскомоса» Дмитрий Рогозин и исполняющий обязанности администратора NASA Стивен Юрчик обсудили сотрудничество по МКС, сообщает «Интерфакс».

Рогозин пригласил делегацию NASA на Байконур на пилотируемый пуск, который намечен на апрель текущего года.

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Кроме того, глава «Роскосмоса» поздравил американских коллег с благополучной посадкой ровера Perseverance. В свою очередь Юрчик пожелал успеха российско-европейской миссии ExoMars-2020.

Напомним, марсоход Perseverance сел на планету 19 февраля. С зонда получен сигнал, свидетельствующий, что посадка аппарата прошла благополучно.

Основная цель миссии – поиски возможных следов жизни в марсианском кратере Йезеро.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НасаРоскосмосДмитрий Рогозин
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