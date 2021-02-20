«Титанические усилия»: Кремль ответил на недовольство россиян Рогозиным

Россия ведёт «титаническую работу» в космической сфере, важно правильно оценивать суть происходящего, хотя ожидания россиян относительно прорывов в данной области естественны. С таким комментарием выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя, по просьбе журналистов, критику пользователей соцсетей в адрес главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Отрицательную реакцию россиян вызвала публикация Рогозиным фотоколлажей в Twitter в связи с удачной миссией на Марс аппарата США. Марсоход Perseverance в четверг выполнил посадку на красную планету. Специалисты NASA рассчитывают с его помощью найти следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

На одном из снимков глава Роскосмоса выложил собственный портрет с подписью, «Первое, что увидели американцы на Марсе». На втором коллаже группа «марсиан» держит плакаты на английском языке: «Янки, убирайтесь домой!» и «Марс для марсиан». Позже Рогозин удалил эти записи со своей страницы.