«Титанические усилия»: Кремль ответил на недовольство россиян Рогозиным

Россия ведёт «титаническую работу» в космической сфере, важно правильно оценивать суть происходящего, хотя ожидания россиян относительно прорывов в данной области естественны. С таким комментарием выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя, по просьбе журналистов, критику пользователей соцсетей в адрес главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Отрицательную реакцию россиян вызвала публикация Рогозиным фотоколлажей в Twitter в связи с удачной миссией на Марс аппарата США. Марсоход Perseverance в четверг выполнил посадку на красную планету. Специалисты NASA рассчитывают с его помощью найти следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

На одном из снимков глава Роскосмоса выложил собственный портрет с подписью, «Первое, что увидели американцы на Марсе». На втором коллаже группа «марсиан» держит плакаты на английском языке: «Янки, убирайтесь домой!» и «Марс для марсиан». Позже Рогозин удалил эти записи со своей страницы.

«Как школьник». Ущерб от шутки Рогозина оценили в $500 млн

По словам представителя Кремля, реакция в соцсетях далека от квалифицированной - как правило те, кто пишет там комментарии, не обладают релевантными данными, не могут оценить суть происходящего и ег стоимость, а также критерии оценки успеха.

Песков заметил, что ежегодная работа в космической сфере насыщена сложными пусками, проблемами. Главное, по его словам, поступательно решать их.

После шуток об американской мисси на Марс глава «Роскосмоса» отправился сегодня в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которому рассказал о перспективах отечественно лунной программы.

Рогозин, в частности, утверждал, что в октябре этого года впервые за 45 лет к естественному спутнику Земли отправляется посадочный аппарат. Модуль «Луна-25» должен быть выведен в космос с космодрома Восточный. В дальнейшем глава «Роскосмоса» пообещал и пилотируемую миссию на Луну.

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ФОТО: kremlin.ru
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