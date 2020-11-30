Родственники погибших в катастрофе SSJ 100 подали претензию к проектировщикам шасси
35 родственников погибших во время крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево в 2019 году подали досудебную претензию к французским поставщикам компонентов. Об этом сообщил адвокат пострадавших Игорь Трунов.
В документе говорится, что причиной катастрофы стал брак при проектировании систем шасси. Сумму запрашиваемой компенсации Трунов не назвал, передает ТАСС.
Ответчиками в документе значатся французские компании Messier-Bugatti-Dowty и Thales Avionics. В претензии говорится о том, что приведшая к пожару течь топлива произошла после повреждения шасси.
В результате крушения SSJ 100 в мае 2019 года погиб 41 человек. Генпрокуратура обвиняет в катастрофе пилота Дениса Евдокимова. 26 ноября суд возобновил слушания по делу.
Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН высказал мнение, что разработка нового самолета говорит о признании проблем с нынешней версией SuperJet.
«Создатели самолета признают все те недостатки, за которые их все ругают. Кроме того, они пытаются выполнить поручение президента. Он сказал отходить от использования комплектующих западных фирм, а SuperJet 100 состоит из них на 70-80%. И переходить на собственные комплектующие, в том числе и двигатель. Сейчас он французский», - напомнил Смирнов.
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