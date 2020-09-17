Экс-замминистра авиации усомнился в перспективах SuperJet New

«Создатели самолета признают все те недостатки, за которые их все ругают. Кроме того, они пытаются выполнить поручение президента. Он сказал отходить от использования комплектующих западных фирм, а SuperJet 100 состоит из них на 70-80%. И переходить на собственные комплектующие, в том числе и двигатель. Сейчас он французский», - напомнил Смирнов.

Однако в успех нового самолета он не верит.

«Сейчас с этим SuperJet New ОАК хочет начать все с начала. Им понравилось жить на государственные денежки. Это огромные деньги, которые они просят у правительства, чтобы еще лет 10 просидеть на наших с вами плечах, на бюджетных деньгах. Они хотят жить по-старому, а так новый самолет не сделаешь никогда. Пройдет год, и попросят еще 130 миллиардов. ОАК все время с протянутой рукой. Даже Ростех, когда к нему присоединили ОАК, поразился долгам производителя SuperJet», - отметил эксперт.

По его словам, в указанные сроки за такие деньги можно создать новый лайнер.

«Мировая практика такова, что от задумки самолета до первого полета проходит года три-четыре. На это требуется в среднем миллиард долларов. SuperJet 100 уже более 10 лет. На него истратили не один миллиард долларов. При существующей системе создания самолета, если ее не поменять в корне, если не убрать тех людей, которые воруют и надеются только на западное, SuperJet New будет только на бумаге», - заключил собеседник НСН.

Напомним, Sukhoi Superjet 100 эксплуатируется с 2011 года. По состоянию на 2020 год в авариях были потеряны 4 самолёта типа SSJ 100, погибли 86 человек.

