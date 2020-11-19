РБК: «Аэрофлот» передаст все самолеты SSJ-100 «России»

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» передаст все самолеты Sukhoi Superjet 100 из своего парка дочерней авиакомпании «Россия». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в компании.

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Уточняется, что SSJ-100 будут переданы «России» до конца 2022 года. Как ожидается, первый трансфер пяти самолетов произойдет до конца текущего года, еще 44 самолета перейдут в парк «России» до конца 2021 года и еще 10 - в течение 2022 года.

По данным издания, «Россия» за счет получения SSJ-100 удвоит число самолетов в своем парке, общее количество воздушных судов превысит 120 единиц.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Sukhoi Superjet-100Аэрофлот
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