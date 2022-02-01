Редко, но метко: Академик рассказал, стоит ли бояться вспышек на Солнце
Вспышки на Солнце могут повлиять на жизнь Земли, однако такое происходит раз в несколько десятилетий, успокоил директор астрономического института Анатолий Черепащук.
Вспышки на Солнце обычно не оказывают значительного влияния на земную инфраструктуру, однако раз в несколько десятков лет человечество может ощутить последствия магнитных бурь, отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» академик РАН, директор Государственного астрономического института имени Штернберга Анатолий Черепащук.
Ранее американский Центр прогнозирования космической погоды указал на своем сайте, что 1 февраля Землю настигнет выброшенная Солнцем волна плазмы. Специалисты предупредили о двухдневных магнитных бурях.
«Конечно, плазма часто [доходит до Земли]! На Солнце очень много активных областей, вспышек. Это область пересечения магнитных полей, которая приводит к вспышкам. Солнце живет своей жизнью, просто до него 150 млн км, мы с такого расстояния не видим всех деталей. Вот совсем недавно международный космический аппарат пролетел буквально в короне Солнца, то есть очень близко, померил температуру, получил изображение его поверхности с очень высоким угловым расширением. Там видно, как пересекаются линии магнитного поля, как микровспышки всякие происходят! А вот когда большие энергии уже затрагиваются в магнитном поле, у нас получается большая вспышка, которая вызывает выброс высокоэнергичной плазмы, частицы летят с очень большой скоростью, и примерно через сутки они достигают поверхности Земли. Поскольку они заряженные, они возмущают магнитное поле Земли», - поведал ученый.
Сильные вспышки на Солнце могут вывести из строя технику и инфраструктуру, однако такое происходит редко, отметил Черепащук.
«Это приводит к нарушениям радиоротаций, это достаточно часто бывает. В принципе, это опасно, когда очень мощные вспышки, это неприятно. Вот была вспышка очень мощная, которая в Канаде вырубила на значительное время всю систему электрического снабжения городов, потому что электрические магнитные поля, которые наводятся частицами плазмы, они нарушают электрический баланс. Такие аварии происходят иногда при очень сильных вспышках. Но поскольку эти вспышки очень редкие, в основном это небольшие возмущения магнитных полей на Земле, нарушение всяких приборов, когда у нас магнитная стрелка компаса начинает дрыгаться в разные стороны, невозможно определить движение корабля, если по ней ориентируется корабль. Такие возмущения магнитного поля часто происходят, перепады давления происходят. Но это всё незначительные вещи. Чаще всего это влияние потоков солнечной радиации на Землю не очень заметно. Но иногда – раз в несколько десятков лет – бывают мощные явления, которые серьезно сказываются на жизни людей», - рассказал директор астрономического института.
Серьезные солнечные явления могут также повредить ориентацию космических спутников, добавил он.
«На спутниках это может отражаться, поскольку заряженные электрические частицы возмущают своим электрическим полем аппаратуру, ориентацию на спутники, и они могут существенно испортить свою ориентацию в пространстве. А это очень важно, потому что если спутник ее изменит, направление антенны, которое передает сигнал на Землю, может измениться, и спутник можно потерять на какое-то время», - рассказал «Радиоточке НСН» академик.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что госкорпорация намерена провести в 2022 году около 30 запусков. По его словам, более точное число трудно назвать, так как программа будет ещё корректироваться.
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