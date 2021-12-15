Американский космический зонд впервые прошел через корону Солнца

Автоматическая станция имени астрофизика Юджина Паркера впервые прошла через один из слоев атмосферы Солнца — корону небесного тела. Об этом сообщает NASA.

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По данным космического агентства, зонд произвел замеры магнитных полей и образцов частиц. Отмечается, что температура в короне Солнца достигает от 500 тысяч до нескольких миллионов кельвинов. В NASA назвали прохождение станции через корону Солнца знаковым моментом для его изучения звезды и «замечательным достижением», отмечает телеканал «360».

Космический аппарат запустили с Земли в 2018 году. Ожидается, что полет зонда даст ученым новые данные о Солнце и природе звезд, пишет «Свободная пресса».



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ФОТО: pixabay.com
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