Американский космический зонд впервые прошел через корону Солнца
Автоматическая станция имени астрофизика Юджина Паркера впервые прошла через один из слоев атмосферы Солнца — корону небесного тела. Об этом сообщает NASA.
По данным космического агентства, зонд произвел замеры магнитных полей и образцов частиц. Отмечается, что температура в короне Солнца достигает от 500 тысяч до нескольких миллионов кельвинов. В NASA назвали прохождение станции через корону Солнца знаковым моментом для его изучения звезды и «замечательным достижением», отмечает телеканал «360».
Космический аппарат запустили с Земли в 2018 году. Ожидается, что полет зонда даст ученым новые данные о Солнце и природе звезд, пишет «Свободная пресса».
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