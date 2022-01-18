NASA: Отсек «Звезды» на МКС могут изолировать навсегда из-за утечки воздуха

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США и «Роскосмос» работают над устранением утечки воздуха в модуле «Звезда»" на Международной космической станции, ситуация сейчас не представляет серьезной угрозы. Об этом заявила директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс.

Вместе с тем, по её словам, в худшем случае может встать вопрос о полной изоляции отсека. Как пояснила Гейтенс, утечка настолько незначительная, что её практически невозможно идентифицировать детекторами и ультразвуковыми средствами диагностики. По оценке представителя NASA, на МКС есть достаточный запас воздуха.