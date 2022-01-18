NASA: Отсек «Звезды» на МКС могут изолировать навсегда из-за утечки воздуха

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США и «Роскосмос» работают над устранением утечки воздуха в модуле «Звезда»" на Международной космической станции, ситуация сейчас не представляет серьезной угрозы. Об этом заявила директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс.

Вместе с тем, по её словам, в худшем случае может встать вопрос о полной изоляции отсека. Как пояснила Гейтенс, утечка настолько незначительная, что её практически невозможно идентифицировать детекторами и ультразвуковыми средствами диагностики. По оценке представителя NASA, на МКС есть достаточный запас воздуха.

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В свою очередь в «Роскосмосе» назвали необоснованным «беспокойство наших партнеров по станции» и выразили в связи с этим удивление. Как заявили в пресс-службе госкорпорации, российские космонавты приступят к окончательному устранению утечки воздуха на станции после доставки новых средств на грузовом корабле «Прогресс».

Об утечке воздуха на МКС стало известно в августе 2020 года. Экипаж сумел определить это место в переходной камере российского модуля «Звезда» и заделать трещину временными средствами. В результате, скорость падения давления на МКС упала, однако утечка не прекратилась полностью.

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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:КосмосУтечкаМКС
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