«Разрушения не обрадуют»: Ученый заявил об опасности падения метеоритов на Землю
На Земле есть масса техногенных объектов, разрушение которых может составлять огромную опасность для жителей планеты, отметил в эфире НСН Анатолий Зайцев.
Чем крупнее метеорит, тем меньше вероятность его падения на Землю, при этом метеориты небольших размеров падают на планету раз в десяток лет, рассказал генеральный директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев в разговоре с НСН.
Так, 15 февраля исполняется десять лет со дня падения Челябинского метеорита. Как показал опрос ВЦИОМ, приуроченный к этой дате, среди метеоритов, падавших на территории России, по известности его обходит только Тунгусский. Большинство россиян считают падение астероидов, комет и метеоритов на Землю чем-то скорее нереальным. Серьезно относится к угрозе из космоса каждый третий опрошенный (31%). Анатолий Зайцев отметил, что в год пролет порядка 300 астероидов в сфере притяжения Земли.
«Вероятность падения метеоритов на Землю – чем крупнее, тем реже. То, что поменьше, падает раз в десяток лет, что-то наподобие нашего челябинского метеорита. Он был размером 18 на 20 метров. Нам повезло, что он упал в относительно безлюдном районе. Также есть масса всяких техногенных объектов, разрушение которых не обрадует нас: это те же АЭС, военные объекты. Опасность реальна. С 90-х годов начали наиболее активно контролировать космическое пространство. Астрономы сейчас регистрируют в год пролет около 300 астероидов в сфере притяжения Земли, радиус которой один миллион километров. В этой зоне практически каждый день что-то пролетает», - сказал Зайцев.
Ученый отметил, что необходимо создавать систему защиты Земли от падения метеоритов. Он напомнил, что еще в 90-е годы существовали все необходимые технологии для того, чтобы защититься от небольших объектов.
«Нужно создавать систему защиты. Еще в середине 90-х годов мы активно начали этим заниматься. Было показано еще в те годы, что у нас есть все технологии, чтобы защититься, по крайней мере, от небольших объектов. А крупные объекты… Есть шансы, что будут обнаружены за много лет до столкновения. С ними тоже можно бороться, опять же, запускается космический аппарат, который наносит удар. Это реальный и простой вариант», - резюмировал Зайцев.
Ранее астрофизик, руководитель глобальной сети телескопов-роботов, мастер МГУ Владимир Липунов в разговоре с НСН отмечал, что астероиды часто бывают незаметны, роботизированная система отслеживания не позволяет увидеть их вовремя, поэтому необходимо создать четкое математическое обеспечение для расчета их траекторий.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+13 436 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+12 071 / сут.
- Группировка хакеров KillNet взяла на себя ответственность за сбой в работе Lufthansa
- Рогов сообщил о росте группировки ВСУ на запорожском направлении
- Дуда: Варшава предлагает создать склады вооружений на востоке НАТО
- Минфин пообещал согласовать с бизнесом разовую выплату из сверхдоходов
- В МИД оценили идею выхода России из ВТО
- ВОЗ планирует победить COVID-19 в этом году
- Столтенберг призвал Белоруссию отказаться от поддержки России
- Пригожин: Артемовск удастся окружить в марте-апреле
- СМИ сообщили о рухнувшем спросе на поездки в Турцию
- В ВОЗ продлили режим чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru