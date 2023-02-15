«Разрушения не обрадуют»: Ученый заявил об опасности падения метеоритов на Землю

Так, 15 февраля исполняется десять лет со дня падения Челябинского метеорита. Как показал опрос ВЦИОМ, приуроченный к этой дате, среди метеоритов, падавших на территории России, по известности его обходит только Тунгусский. Большинство россиян считают падение астероидов, комет и метеоритов на Землю чем-то скорее нереальным. Серьезно относится к угрозе из космоса каждый третий опрошенный (31%). Анатолий Зайцев отметил, что в год пролет порядка 300 астероидов в сфере притяжения Земли.

«Вероятность падения метеоритов на Землю – чем крупнее, тем реже. То, что поменьше, падает раз в десяток лет, что-то наподобие нашего челябинского метеорита. Он был размером 18 на 20 метров. Нам повезло, что он упал в относительно безлюдном районе. Также есть масса всяких техногенных объектов, разрушение которых не обрадует нас: это те же АЭС, военные объекты. Опасность реальна. С 90-х годов начали наиболее активно контролировать космическое пространство. Астрономы сейчас регистрируют в год пролет около 300 астероидов в сфере притяжения Земли, радиус которой один миллион километров. В этой зоне практически каждый день что-то пролетает», - сказал Зайцев.

Ученый отметил, что необходимо создавать систему защиты Земли от падения метеоритов. Он напомнил, что еще в 90-е годы существовали все необходимые технологии для того, чтобы защититься от небольших объектов.