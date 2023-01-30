«Дамоклов меч!»: Землю назвали беззащитной перед ударом астероида-грузовика

Для отражения астероидной атаки нужно не меньше месяца, однако небольшие объекты сегодня крайне сложно засечь за пределами Солнечной системы, сказал в эфире НСН академик Анатолий Черепащук.

Защитить Землю от удара небольшого астероида сегодня невозможно даже с помощью ядерного оружия, хотя последствия могут быть серьезными, сказал в интервью НСН академик РАН, директор Государственного астрономического института имени Штернберга Анатолий Черепащук.

27 января в 3,6 тыс. км над Южной Америкой пролетел астероид размером с грузовик, который всего за несколько дней до этого обнаружил астроном-любитель.

К Земле приближается «рождественский» астероид
«Такой астероид не принесет глобального вреда человечеству, но, например, Сихотэ-Алинский метеорит порушил тайгу в радиусе 300 км. Такие же последствия могут быть и от подобного астероида. По сравнению с проблемой космической астероидной опасности все наши проблемы – на Украине, в Израиле, Ираке - это такая мелочь, потому что человечество всегда находится под дамокловым мечом. Для того, чтобы успеть подготовиться, надо иметь хотя бы месяц. Это означает, что объект должен быть дальше Солнечной системы. Однако, если объект дальше, то при таких размерах, порядка автобуса, вы его не увидите ни в какой телескоп», - сказал Черепащук.

По его словам, повлиять на траекторию астероида можно ядерным ударом, но есть шанс сделать еще хуже.

«Телескопы могут его засечь только, когда он приближается близко к Земле, на расстояние, сравнимое с расстоянием до Солнца, 150 млн км, это одна астрономическая единица. Если астероид находится за пределами Солнечной системы и летит на расстоянии больше 40 космических единиц, это примерно один световой час, - до Солнца свет идет восемь минут, а до Плутона примерно час, - если на этом расстоянии его засечь, имеется примерно месяц, пока он подлетит к Земле, и можно подготовиться. Можно попытаться отклонить его траекторию, устроить ядерный взрыв на поверхности астероида, но это тоже непростая задача. В результате неудачного ядерного взрыва будет еще хуже, и он еще быстрее подлетит к Земле», - разъяснил академик.

По словам Черепащука, для борьбы с опасными астероидами небольшого размера нужна космическая группировка.

Зонд NASA изменил траекторию опасного для Земли астероида
«Для того, чтобы следить за такими объектами на больших расстояниях, нужна космическая группировка, но это очень дорогостоящая программа, ей сейчас занимаются и на Западе, и Роскосмос, и оборонные ведомства, поскольку надо обнаруживать и летящие цели. После челябинского метеорита, когда шарахнуло по Челябинску, все оживилось, оборонные ведомства заинтересовались, проводили совещания, а потом опять все заглохло. Надо более серьезно заниматься этой проблемой», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что зонд NASA смог выполнить «смертельную миссию» и отклонить орбиту опасного 160-метрового астероида Диморф, летевшего к Земле. Зонд врезался в астероид со скоростью более 20 тыс. км/ч на расстоянии 11 млн км от Земли.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com/
ТЕГИ:Ядерный УдарЗемляАстероид
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры