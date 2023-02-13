Роскосмос: Российская орбитальная станция получит «броню» от метеороидов

По его словам, модули РОС будут «одеты» в своеобразную многослойную броню — противометеороидные экраны. Кроме того, станция сможет совершать маневры уклонения от космического мусора, как МКС.

Российская орбитальная станция не сможет решить задачи, которые стоят перед отечественной космонавтикой сегодня, заявил главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в разговоре с НСН.

