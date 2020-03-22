Разработчики «Федора» решили отказаться от него на МКС

МКС не нуждается в присутствии антропоморфного робота «Федора», которого тестировали на орбите Александр Скворцов и Алексей Овчинин. Причина в том, что на станции постоянно присутствуют космонавты. Разработчики пришли к решению в перспективе отправить аналог «Федора» на малопосещаемую окололунную станцию, сообщает ТАСС.

«В результате анализа и общения с космонавтами видим, что робот внутрикорабельной деятельности не так востребован для МКС ввиду того, что на станции постоянно присутствуют космонавты. Он [робот] в большей степени необходим для работы в условиях окололунной базы, которая будет редко посещаемой», - пояснили в НПО «Андроидная техника», где создали «Федора».

Также разработчики отметили, что возможности использования «Федора» на МКС сохраняются в рамках испытаний. Так, в 2019 году «Федор» под контролем космонавтов Александра Скворцова и Алексея Овчинина «учился» манипулировать различными предметами, отвечать на вопросы.