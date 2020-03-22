Разработчики «Федора» решили отказаться от него на МКС
МКС не нуждается в присутствии антропоморфного робота «Федора», которого тестировали на орбите Александр Скворцов и Алексей Овчинин. Причина в том, что на станции постоянно присутствуют космонавты. Разработчики пришли к решению в перспективе отправить аналог «Федора» на малопосещаемую окололунную станцию, сообщает ТАСС.
«В результате анализа и общения с космонавтами видим, что робот внутрикорабельной деятельности не так востребован для МКС ввиду того, что на станции постоянно присутствуют космонавты. Он [робот] в большей степени необходим для работы в условиях окололунной базы, которая будет редко посещаемой», - пояснили в НПО «Андроидная техника», где создали «Федора».
Также разработчики отметили, что возможности использования «Федора» на МКС сохраняются в рамках испытаний. Так, в 2019 году «Федор» под контролем космонавтов Александра Скворцова и Алексея Овчинина «учился» манипулировать различными предметами, отвечать на вопросы.
Космонавты, в свою очередь, проверили костюм-аватар, предназначенный для управления роботом и высказали много предложений по его совершенствованию.
В НПО «Андроидная техника» работают над новым роботом в рамках проекта «Испытатель». Его создают для управления космическим кораблем «Орел» в ходе первых двух полетов. Как пояснил ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко, робот «будет нажимать на кнопки». Таким образом, андроид будет совершать механические операции по взаимодействию с органами управления кораблем.
Ранее НСН писала, что всем известный робот Федор станет «отцом». Об этом сообщили в компании-разработчике. Специалисты заявили, что благодаря андроиду на свет появится целый отряд механизированных космонавтов. Они могут заняться ремонтом спутников, обслуживанием МКС – то есть выходить в открытый космос вместо людей, а также отправиться покорять Луну.
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