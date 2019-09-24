Робот Федор станет «отцом»
Робот Федор станет отцом. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в компании-разработчике. Специалисты заявили, что благодаря Федору на свет появится целый отряд механизированных космонавтов.
Какими качествами они будут обладать, пока неизвестно. Ученым еще предстоит проанализировать результаты космической миссии андроида. А далее станет ясно, какие задачи будут ставить перед роботами в будущем. Они могут заняться ремонтом спутников, обслуживанием МКС – то есть выходить в открытый космос вместо людей, а также отправиться покорять Луну.
Как напоминает Газета.ру, ранее стало известно, что Робот Федор, недавно побывавший на МКС, больше не полетит в космос. Ему на смену придет новый робот для выхода в открытый космос, проектирование которого уже началось. Он станет первым подобным андроидом, который выйдет открытый космос.
Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. «Федор» покинул станцию 6 сентября и приземлился в Казахстане. Во время полета робот выполнил ряд заданий под управлением космонавта.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене