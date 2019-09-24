Робот Федор станет отцом. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в компании-разработчике. Специалисты заявили, что благодаря Федору на свет появится целый отряд механизированных космонавтов.

Какими качествами они будут обладать, пока неизвестно. Ученым еще предстоит проанализировать результаты космической миссии андроида. А далее станет ясно, какие задачи будут ставить перед роботами в будущем. Они могут заняться ремонтом спутников, обслуживанием МКС – то есть выходить в открытый космос вместо людей, а также отправиться покорять Луну.