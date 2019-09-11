В Академии космонавтики назвали причины «отставки» робота «Федора»

Робот «Федор», который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос. Об этом заявил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров, пишет «РИА Новости». Специалист отметил, что на смену «Федору» придет робот для выхода в открытый космос, проектирование которого уже началось. Дудоров отметил, что если программа будет выполнена без задержек, то российский андроид может стать первый подобным роботом, который выйдет в открытый космос.

Тем временем будущее «Федора» прояснится после проведения тестовых испытаний, отметил Дудоров. По его словам, побывавший на МКС робот может стать экспонатом в музее или образцом для отработки технологий. Почему робота «Федора» отправили «в отставку», НСН рассказал академик российской Академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин.

«Вот сделали такой робот, который выполнял точные движения человека. И какой-то довольно небольшой, но уровень интеллекта ему сделали, чтобы он вступал в диалоги. И первый экземпляр, который сделали, отправили на орбиту и попробовали не только на Земле испытать, но еще и в условиях невесомости, замкнутого космического пространства и в условиях того, что им должны управлять космонавты, а не специалисты-разработчики. Это самый первый шаг. Дальше, безусловно, есть какие-то замечания к этому. Чего-то не хватило, что-то сделали не так, что-то несовершенно. Размер, быстрота движений, может быть, быстрота реакции. Все это сейчас на Земле будет анализироваться. Зачем его посылать еще раз в космос? Его наверняка или в музей сдадут после исследований, или разберут. Будут делать следующий этап более совершенным, у которого будут более серьезные задачи. Не только протирка иллюминатора или закручивание гайки, а что-то более серьезное», — отметил академик.