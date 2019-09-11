В Академии космонавтики назвали причины «отставки» робота «Федора»
Академик российской Академии космонавтики имени Циолковского рассказал НСН, почему робот «Федор» больше не полетит в космос.
Робот «Федор», который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос. Об этом заявил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров, пишет «РИА Новости». Специалист отметил, что на смену «Федору» придет робот для выхода в открытый космос, проектирование которого уже началось. Дудоров отметил, что если программа будет выполнена без задержек, то российский андроид может стать первый подобным роботом, который выйдет в открытый космос.
Тем временем будущее «Федора» прояснится после проведения тестовых испытаний, отметил Дудоров. По его словам, побывавший на МКС робот может стать экспонатом в музее или образцом для отработки технологий. Почему робота «Федора» отправили «в отставку», НСН рассказал академик российской Академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин.
«Вот сделали такой робот, который выполнял точные движения человека. И какой-то довольно небольшой, но уровень интеллекта ему сделали, чтобы он вступал в диалоги. И первый экземпляр, который сделали, отправили на орбиту и попробовали не только на Земле испытать, но еще и в условиях невесомости, замкнутого космического пространства и в условиях того, что им должны управлять космонавты, а не специалисты-разработчики. Это самый первый шаг. Дальше, безусловно, есть какие-то замечания к этому. Чего-то не хватило, что-то сделали не так, что-то несовершенно. Размер, быстрота движений, может быть, быстрота реакции. Все это сейчас на Земле будет анализироваться. Зачем его посылать еще раз в космос? Его наверняка или в музей сдадут после исследований, или разберут. Будут делать следующий этап более совершенным, у которого будут более серьезные задачи. Не только протирка иллюминатора или закручивание гайки, а что-то более серьезное», — отметил академик.
Он добавил, что следующая модель может быть управляемой с помощью голоса или по специальной программе, а не только с помощью экзоскелета, и отправить ее смогут уже не только на МКС.
«Какая-то задача ему ставится, он сам начинает ее выполнять, уже более сложная система. Займет, естественно, несколько лет разработка следующего уровня. И следующее поколение этого работа наверняка отправят или опять же на орбиту Земли, или даже в сторону Луны. Прогресс не остановить и не надо его останавливать», — сказал Игорь Маринин.
По мнению аналитика, разработке первого робота для выхода в открытый космос благоприятствует активизация интереса к сфере робототехники и внедрения ее в различные области жизнедеятельности.
«У нас сейчас идет рост интереса к автоматизации, и внедрением роботов занимаются на разных направлениях, по разным темам и с разной целью очень многие предприятия. Только то, что одно пробилось и сделало робота для космоса, не значит, что только они этим занимаются. Занимаются многие предприятия. Если так посмотреть, то пару десятков у нас в России найдется. Прогресс в этом направлении идет очень интенсивный. Спрогнозировать к чему это приведет в ближайшие годы трудно, но интерес, финансирование и эффективность разработок очень активно развивается», — резюмировал собеседник НСН.
Напомним, корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. «Федор» покинул станцию 6 сентября и приземлился в Казахстане. Во время полета робот выполнил ряд заданий под управлением космонавта.
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